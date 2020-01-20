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Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti
16 dakika önce
Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28
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