Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti

16 dakika önce

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti, System.String[]

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.


Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tunay Torun, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
Başakşehir'de 2 milyona satılık göl -2 Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada karar açıklandı Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 13:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]