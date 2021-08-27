Başakşehir'de Aziz Eraltay ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Eraltay ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan Aziz Eraltay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Aziz Eraltay'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.