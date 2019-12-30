Medipol Başakşehir üç kulvarda yoluna devam eden tek takım

Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da GMG Kırklarelispor ile eşleşti.



Üç sezon sonra zirvede değil



Süper Lig'de geçtiğimiz üç sezonun ilk yarılarını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.



Turuncu-lacivertliler, bu sezonun devre arasına, Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi.



İstanbul ekibi, 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan topladı.



Abdullah Avcı'nın ardından Okan Buruk ile bir değişime giden Medipol Başakşehir, puan olarak da son 3 sezonun gerisinde kaldı.



Turuncu-lacivertliler, 39, 36 ve 35 puanlar topladığı sezonların ardından bu sezon 33 puanda kaldı.



Avrupa'da tarihi başarı



Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında ise tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda, İtalya temsilcisi Roma, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ve Avusturya takımı Wolfsberger ile aynı grupta yer alan turuncu-lacivertli ekip, 10 puan toplayarak grup lideri olarak bir üst tura yükseldi.



İstanbul ekibi, grubun son maçında, Alman ekibini sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Okan Buruk'un ekibinin bu turdaki rakibi Portekiz ekibi Sporting Lizbon oldu.



Medipol Başakşehir, ülke puanının kritik bir öneme sahip olduğu bu sezonda, yoluna tek devam eden Türk takımı olmayı başardı.



Ligde 15 maçlık yenilmezlik serisi



Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında da Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.



İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.



En golcü isim Crivelli



Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında en golcü ismi Fransız oyuncusu Enzo Crivelli oldu. Sezon başında kadroya katılan Fransız futbolcu, ligde 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.