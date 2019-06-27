Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor
22 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bursaspor'la olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, Bursaspor
'la olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul
'da sağlık kontrolünden geçirilen oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalanacak.
Furkan Soyalp, Medipol Başakşehir'in Aziz Eraltay ve Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'den sonra bu sezonki üçüncü transferi olacak.
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