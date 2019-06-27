Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bursaspor'la olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bursaspor'la olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalanacak.
Furkan Soyalp, Medipol Başakşehir'in Aziz Eraltay ve Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'den sonra bu sezonki üçüncü transferi olacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Bursaspor, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması Ezhel'e "uyuşturucu kullanmak"tan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]