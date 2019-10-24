Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i...
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti. Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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