Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi...
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi...

1 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0 yenildi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi..., System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0 yenildi.

Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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