Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi...
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:52 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0 yenildi.
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