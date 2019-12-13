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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı...
6 saat önce
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenerek son 32 turuna yükseldi. Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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