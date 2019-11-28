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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına...
6 saat önce
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına 3-0 mağlup oldu. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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