Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına...
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına... - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına...

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına 3-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına..., System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına 3-0 mağlup oldu.

Başakşehir, Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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