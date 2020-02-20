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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1...
6 saat önce
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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