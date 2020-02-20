Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1... - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1... - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1...

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1..., System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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