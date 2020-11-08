Medipol Başakşehir üst üste dördüncü galibiyetini aldı - Son Dakika

Medipol Başakşehir üst üste dördüncü galibiyetini aldı

08.11.2020 18:31
Medipol Başakşehir üst üste dördüncü galibiyetini aldı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal attı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 13'ye yükselterek 4. sıraya yükseldi. Bu sezon beşinci yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, milli maç arası sonrası Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Nacer Chadli oyuna girdi, maçı değiştirdi

Ev sahibi ekibin yeni transferlerinden Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta takımının attığı iki golün de pasını veren isim oldu.

Mücadelenin 79. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Chadli, 80. dakikada Gulbrandsen'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isimdi.

Belçikalı oyuncu, 90+4. dakikada da Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ortasını da yaptı.

Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'deki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal, 90+4. dakikada attığı golle hem takımı adına ilk kez skor üretti hem de 3 puanı getiren isim oldu.

Mehmet Topal, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe forması ile 28 Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'a atmıştı.

Galibiyet serisi 4 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden ve dördüncü haftada Göztepe beraberliği ile ilk puanını alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ise çıkışa geçti.

Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u 5-1, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçti.

Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği'ndeki ilk golünü attı

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Sefa Yılmaz, Başkent kulübündeki ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında attı.

Takımını mücadelenin 28. saniyesinde attığı golle öne geçiren Sefa, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Mehmet Topal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir üst üste dördüncü galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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