Medipol Başakşehir, üst üste ikinci puan kaybını yaşadı

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ponck'un golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Milosevic'in golüne engel olamadı. Bu beraberlikle puanını 27'ye çıkaran turuncu-lacivertli ekip, averajla Beşiktaş'ın önünde ikinci sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla aynı puana sahip Kasımpaşa'nın ardından averajla 15. sırada yer aldı.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 13 maçta 7 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Ponck ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Carlos dos Santos Rodrigues (Ponck), turuncu-lacivertli formayla ilk golünü İttifak Holding Konyaspor'a attı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 26. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu gol, galibiyet için yeterli olmadı.