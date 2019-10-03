Son Dakika Haberleri: Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu
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Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Mönchengladbach ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo


Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:48 Kaynak: DHA
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