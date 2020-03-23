Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Fatih Terim için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'dan Fatih Terim için

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medyasından paylaştığı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Kasımpaşa Kulübünün paylaştığı mesajda ise şöyle denildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Fatih Terim'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve iyi haberlerini bekliyoruz."

Anadolu Efes Kulübü de sosyal medyasından paylaştığı mesajla Fatih Terim'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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