Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi

04.05.2021 23:17
Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanan karşılaşmalara 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanan karşılaşmalara 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hukuk Müşavirliği ayrıca  TFF 1'inci Lig ekipleri Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u da 'Usulsüz seyirci alınması' sebebiyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince alınan kararlar şöyle:

"1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu ERDON DACI'nın 02.05.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu MUSA ÇAĞIRAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu NEJC SKUBIC'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu JEREMAIN MARCIANO LENS'in 02.05.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu LUCAS RODRIGO BIGLIA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 03.05.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR- HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 5/4, 5/5, 6/9 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi EREN YILDIRIM'ın 03.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR- HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.05.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 01.05.2021 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı YÜKSEL YILDIRIM'ın 30.04.2021 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- MENEMENSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi TAHİR ŞAHİN'in 01.05.2021 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 04.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 01.05.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MEVLÜT ERGİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 3/2 ve 6/4 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 04.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi YALÇIN ESEN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 04.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


- İstanbul

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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