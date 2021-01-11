Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

11.01.2021 12:18
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti, System.String[]

Transfer çalışmalarına hız veren ve Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı isteyen Galatasaray'a yanıt geldi. Süper Lig'in son şampiyonu, Edin Visca için sarı-kırmızılılardan 10 milyon euro talep etti. Başakşehir, Bosnalı oyuncu için geçen yıl Fenerbahçe'den gelen teklifi de anlattı.

Galatasaray'da Terim'in, "Onun da bizi istediğini biliyoruz" dediği İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'nın maliyetleri tam anlamıyla ateş pahası görünüyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi görüşme yapılan turuncu lacivertli yöneticiler, İrfan Can'a Premier Lig'den iki takımın talip olduğunu ve onlardan 13-14 milyon euro istendiğini bildirdi.

"F.BAHÇE 7 MİLYON + FERDİ'Yİ TEKLİF ETTİ, REDDETTİK"

Başakşehirliler Edin Visca için de, "Geçen yıl Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu teklif etti, reddettik. Visca'nın bonservisi 10 milyon euro" bilgisini paylaştı ve sarı-kırmızılılara talebini iletti.

30 yaşındaki Edin Visca, Başakşehir kariyerinde 367 maça çıkarken, 106 gol atıp 105 asist yaptı.

(Hürriyet)

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti - Son Dakika Spor


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