Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Wolfsberger müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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