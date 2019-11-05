Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti

7 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Wolfsberger takımı ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı J Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Medipol Başakşehir, karşılaşma için yarın Avusturya'ya gidecek.

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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