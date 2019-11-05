Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı.


Medipol Başakşehir, karşılaşma için yarın Avusturya'ya gidecek.

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Fatih Terim Stadı, Okan Buruk, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:28 
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