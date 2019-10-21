Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem

1 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

Saraybosna, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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