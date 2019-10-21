Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem
1 saat önce
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:08 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.
Trabzonspor-Krasnodar maçını Avusturyalı hakem Lechner yönetecek Beşiktaş-Braga maçını Alejandro Hernandez yönetecek! Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü