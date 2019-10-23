Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Wolfsberger maçına hazır
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir Wolfsberger maçına hazır

Medipol Başakşehir Wolfsberger maçına hazır

12 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir Wolfsberger maçına hazır

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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