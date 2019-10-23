Medipol Başakşehir Wolfsberger maçına hazır
12 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:54 Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
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