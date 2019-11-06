Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
7 saat önce
Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:09 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Graz Liebenau Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda turuncu-lacivertli futbolcuların, yarınki karşılaşmanın taktik provasını yaptığı öğrenildi.
Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı Napoli'de futbolcuların kamp isyanı! Tesislerden ilk ayrılan isim Eljif Elmas oldu Mario Balotelli'den Galatasaraylı taraftarlara teşekkür! Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu