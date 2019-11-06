Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

7 saat önce

Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Graz Liebenau Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda turuncu-lacivertli futbolcuların, yarınki karşılaşmanın taktik provasını yaptığı öğrenildi.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Başakşehir, Graz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:09 Kaynak: AA
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