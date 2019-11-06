Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
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- Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazırGRAZ - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Wolfsberger ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
- Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
GRAZ - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Wolfsberger ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Graz Liebenau Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.
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