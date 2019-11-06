Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

7 saat önce

- Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazırGRAZ - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Wolfsberger ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

- Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

GRAZ - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Wolfsberger ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Graz Liebenau Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Başakşehir, Avrupa, Graz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı
Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı! Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 05:40:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]