Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Yarın Saat 11.00'de Düzenlenecek İmza Töreni ile Teknik Direktör Abdullah...

Medipol Başakşehir, Yarın Saat 11.00'de Düzenlenecek İmza Töreni ile Teknik Direktör Abdullah...

49 dakika önce

IHAAW133420-SPO/16-01-2019- Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de düzenlenecek imza töreni ile Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatacak.

Medipol Başakşehir, Yarın Saat 11.00'de Düzenlenecek İmza Töreni ile Teknik Direktör Abdullah..., System.String[]
IHAAW133420-SPO/16-01-2019

- Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de düzenlenecek imza töreni ile Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatacak. 16.01.2019 13: 34: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Spor
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