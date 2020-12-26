Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak - Son Dakika

Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

26.12.2020 11:09
Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.

İrfan Can Kahveci cezalı

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Rafael, PFDK'nin ceza iptali kararı ile Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Sakatlığı geçen Mert Günok'un da bu mücadelede kaledeki yerini alması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu ise görev alamayacak.

Öte yandan, Junior Caiçara'nın da sakatlığı sürüyor.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Vatandaş en çok külçe, cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor "Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor
"Sıkıştım, buraya mı yapayım?" diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti         
10:38
İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika ikinci bir Göbeklitepe olacak İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika ikinci bir Göbeklitepe olacak         
10:10
Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:46
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 11:19:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei