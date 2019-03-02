Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a Konuk Olacak
1 saat önce
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Lider Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
'la karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus
yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 23 maçta 51 puan topladı. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip.
Ligdeki son 9 maçını kaybetmeyen İstanbul
ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy'nin, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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