Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a Konuk Olacak

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a Konuk Olacak

1 saat önce

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a Konuk Olacak, System.String[]
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 23 maçta 51 puan topladı. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip.

Ligdeki son 9 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy'nin, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Evkur, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Spor
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