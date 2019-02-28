Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas çalışması ile devam eden idman çabukluk-sonuçlandırma çalışması ile devam etti. Antrenman, 5'e 2 dar alan oyunun ardından yapılan dar alan maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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