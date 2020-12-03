Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

"50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir

Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak