Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
03.12.2020 14:35
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.
Son Dakika Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı