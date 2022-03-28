Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.03.2022 12:43
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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