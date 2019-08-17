Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

34 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.
Takım, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.
Fatih Terim Stadı, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok
Galatasaray, sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu Galatasaray 8 sezon sonra bir ilki yaşadı Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]