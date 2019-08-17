Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır
34 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:51 Kaynak: AA
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor
ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir
hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk
yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.
Takım, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok Galatasaray, sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu Galatasaray 8 sezon sonra bir ilki yaşadı Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak