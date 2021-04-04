Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, bundan sonra önlerindeki final maçlarına odaklanacaklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İrfan Buz, "Müsabakayı kaybettik ancak müsabakanın içindeki durumları ders olarak görüyoruz. Onları değerlendireceğiz. Perşembe günü Fenerbahçe müsabakasıyla son 10 müsabakamız başlayacak. Final maçlarımız var. Oyuncularımız doğruları yaptığı takdirde gereken puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İki takım için de çok önemli bir maça çıktıklarının altını çizen Buz, şöyle konuştu:

"İlk yarıda çok kısır geçen bir müsabakaydı. Oyunun başında Demba Ba'nın pozisyonunu Samed kardeşimiz kurtardı. Daha sonra rakibimiz öne geçti. Adem'in bir pozisyonu vardı, ikinci devre maçı çevirmek için daha fazla baskı yapmamız gerektiğini söyledik. Bunu da yaptık. Baskıdan sonra 1-1'i bulduk. Momentum bize geçti, karşı tarafın baskı altında olduğunu gördük. Penaltı pozisyonu ve diğer pozisyonlarda hakemin verdiği pozisyonları da görmek gerekiyor. Penaltı pozisyonunda oyundan kopmadık, Samed o pozisyonu kurtardıktan sonra bizde coşkumuzla devam ettik. 87. dakikada Ömer Ali'nin müthiş vuruşu skoru tayin etti diyebiliriz. Arkasından risk aldık ve üçüncü golü yedik."