Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

01.04.2022 13:42
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


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