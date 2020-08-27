Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 20:43 - Kaynak: AA
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