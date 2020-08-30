Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, ayak tenisiyle sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, 1 Eylül Salı günü saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:00 - Kaynak: İHA
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