Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor
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Medipol Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor

10 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınma ve hareketlilik ile başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Topa sahip olma ve dar alan oyun çalışmalarıyla antrenman sona erdi.
İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden Arda Turan ve Alexandru Epureanu ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdman görüntüleri (ARŞİV)


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:30 Kaynak: DHA
Spor
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