Medipol Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınma ve hareketlilik ile başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Topa sahip olma ve dar alan oyun çalışmalarıyla antrenman sona erdi.
İzinli futbolcular Mahmut Tekdemir
, İrfan Can
Kahveci, Mert Günok
, Joseph Attamah
, Edin Visca
ve Volkan Babacan
antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden Arda Turan
ve Alexandru Epureanu
ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
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