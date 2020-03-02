Medipol Başakşehir yeniden liderliğe yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir yeniden liderliğe yükseldi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir yeniden liderliğe yükseldi

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 49'a yükseltti ve yeniden liderliğe yükseldi.

Medipol Başakşehir yeniden liderliğe yükseldi, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 49'a yükseltti ve yeniden liderliğe yükseldi.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, bir maçı eksik Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un 1 puan önünde haftayı lider kapattı.

İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

İrfan ve Mahmut'tan asker selamı

Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK karşısındaki ikinci golü, 63. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan, attığı golden sonra takım arkadaşı Mahmut Tekdemir ile saha kenarına gelerek asker selamı verdi.

Evinde 12 maçlık yenilmezlik serisi

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Skrtel sarı kart ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Gaziantep FK mücadelesinde bu sezonki 3. sarı kartını gördü.

Skrtel, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Turuncu-lacivertli ekibin bir diğer stoperi Alexandru Epureanu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Berkay'ın golü VAR'dan döndü

Turuncu-lacivertli takımın orta saha oyuncularından Berkay Özcan'ın 85. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi.

Zorbay Küçük, pozisyonda ofsaytta olan Crivelli'nin, kaleci Günay Güvenç'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Furkan Soyalp, Medipol Başakşehir'e karşı sahada

Turuncu-lacivertli kulübün sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Furkan Soyalp, eski takımına karşı ikinci yarıda mücadele etti.

Furkan, karşılaşmanın 81. dakikasında Sousa'nın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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