Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın, orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
- Kaynak: AA
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