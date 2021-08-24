Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Enzo Crivelli'nin antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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