Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç grup halinde maç yaptığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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