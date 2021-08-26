Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Antrenmanın, çift kale maç ile pas ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Enzo Crivelli'nin antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.