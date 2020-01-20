Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'a konuk olacak

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'a konuk olacak, System.String[]

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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