Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'a konuk olacak
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Son Dakika Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu Başakşehir'de 2 milyona sahibinden satılık göl Victor Moses, Inter ile el sıkıştı Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor