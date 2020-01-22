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Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, burnundan ameliyat edildi
6 saat önce
Medipol Başakşehir'in genç orta saha oyuncusu Berkay Özcan, burnundaki kırık nedeniyle operasyon geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:02 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'in genç orta saha oyuncusu Berkay Özcan, burnundaki kırık nedeniyle operasyon geçirdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta sakatlanan Berkay'ın burun kemiğinde çok parçalı kırık oluştu.
Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ameliyata alınan 21 yaşındaki futbolcu, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edildi.
Açıklamada, "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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