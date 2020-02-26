Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck - Son Dakika

Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck

22 dakika önce

Basın toplantısından detaylar Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...

Basın toplantısından detaylar

Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck

Fatih Terim Stadı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:47 Kaynak: AA
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