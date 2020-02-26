Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck - Son Dakika

Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck
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Basın toplantısından detaylar Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:47 Kaynak: AA
Basın toplantısından detaylar
Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
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