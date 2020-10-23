Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi
23.10.2020 13:23
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta Aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta Aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.
Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Son Dakika BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı