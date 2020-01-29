Medipol Başakşehirli futbolcu Milos Jojic, Wolfsberger'e kiralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehirli futbolcu Milos Jojic, Wolfsberger'e kiralandı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehirli futbolcu Milos Jojic, Wolfsberger'e kiralandı

26 dakika önce

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Medipol Başakşehirli futbolcu Milos Jojic, Wolfsberger'e kiralandı, System.String[]

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Başakşehir, Avusturya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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