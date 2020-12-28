Martin Skrtel ameliyat edildi - Son Dakika

Martin Skrtel ameliyat edildi

28.12.2020 21:29
Martin Skrtel ameliyat edildi, System.String[]

Medipol Başakşehir'de sol ayak aşil tendonu kopan Martin Skrtel, ameliyat edildi.

Medipol Başakşehir'de sol ayak aşil tendonu kopan Martin Skrtel, ameliyat edildi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir, dün Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmanın 52'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Martin Skrtel'in yapılan tetkiklerinde sol ayak aşil tendonunun koptuğu tespit edildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun bugün ameliyat edildiği bildirildi.


Spor Toto Süper Lig, Martin Skrtel, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Martin Skrtel ameliyat edildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, 1 yıl 1 gün sonra gol attı Everton-Manchester City, koronavirüs nedeniyle oynanamadı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyetini aldı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Bakan Ruhsar Pekcan: Türkiye ile İngiltere'nin imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'yla yepyeni bir dönem başlıyor Bakan Ruhsar Pekcan: Türkiye ile İngiltere'nin imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'yla yepyeni bir dönem başlıyor         
21:17
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa         
21:13
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi         
21:06
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı         
21:01
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi         
19:14
Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı         
16:49
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 21:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Martin Skrtel ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei