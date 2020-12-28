Medipol Başakşehir'de sol ayak aşil tendonu kopan Martin Skrtel, ameliyat edildi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir, dün Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmanın 52'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Martin Skrtel'in yapılan tetkiklerinde sol ayak aşil tendonunun koptuğu tespit edildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun bugün ameliyat edildiği bildirildi.