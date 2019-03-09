Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehirli Futbolcular, Fenerbahçe Maçının Ardından Kutlama Yaptı

Medipol Başakşehirli Futbolcular, Fenerbahçe Maçının Ardından Kutlama Yaptı

23 dakika önce

- Medipol Başakşehirli futbolcuların kutlamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından kutlama yaptı.

- Medipol Başakşehirli futbolcuların kutlamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından kutlama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Güncel
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