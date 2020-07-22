Medipol'den "Günde bir avuçtan fazla çekirdek çitlemeyin" uyarısı - Son Dakika

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, ayçekirdeğinin bir avuçtan fazla tüketildiğinde fark etmeden kilo alınabileceğini belirterek, "Kavrulmuş ve tuzlanmış çekirdek tüketmek kalp, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları tetiklemekle birlikte yağ miktarını artırır." ifadelerini kullandı.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Gizem Gençyürek, özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı ayçiçeği çekirdeğinin fazla tüketiminden kaynaklanan kilo problemine dikkat çekti.

Gençyürek, ayçiçeği çekirdeğinin kavrulduğunda yağ miktarının arttığına dikkat çekerek, "Kavrulmuş ve tuzlanmış çekirdek tüketmek kalp, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları tetiklemekle birlikte yağ miktarının artması ile de kilo artışına sebep oluyor. Ara öğün olarak günlük en fazla 1 avuç çiğ ayçekirdeği tüketebilirsiniz." İfadelerini kullandı.

Merdivenaltı satılan ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Gençyürek, "Kavurulma ve tuzlanma işlemlerinin yeterli hijyenik koşullarda yapılmaması ise sağlık açısından ayrıca risk faktörü oluşturuyor. Tuzlamayı yaparken gıda katkı maddesi kullanıyorlar ve bu miktar güvenli kullanımı aşarsa sağlık için yine risk faktörü oluşturuyor, toksisite yapabilir. Çekirdek dahil bir gıda ürünü alırken güvenilir ve standartlara uygun olmasına dikkat etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ayçekirdeğinin yağ oranı diğer kuruyemişlere göre daha yüksektir"

Gençyürek, çekirdeğin kavrulduğunda yağ miktarı arttığı için çiğ olarak tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ayçekirdeğinin yağ oranı diğer kuruyemişlere göre daha yüksektir. Bir avuç (25 gr) ayçekirdeğinde 12.45 gr. yağ bulunuyor. E vitamini, B vitaminleri, selenyum, magnezyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olup sağlık üzerine olumlu katkılar sağlıyor. Ayrıca lif açısından zengin olduğu için kilo verme ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ancak ölçülü bir şekilde tüketildiğinde fayda sağlıyor." açıklamalarını yaptı.

Kabak çekirdeğinin içeriğinde ayçekirdeğine göre daha az yağ bulunduğunu dile getiren Gençyürek, "İçerdiği yüksek miktarda çinko, magnezyum ve doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını korumaya yardımcı olan kabak çekirdeği, yüksek çinko içeriğiyle hafızayı güçlendirir. Kabak çekirdeği beyin sağlına faydalarının yanında bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde de etkilidir" ifadelerini kullandı.

Tarihte kabak çekirdeğinin ilaç olarak kullanıldığını hatırlatan Gençyürek, "Günde bir avuç çiğ kabak çekirdeği tüketmek günlük magnezyum ve çinko ihtiyacımızın neredeyse tamamını karşılıyor, lif açısından da zengin olduğu için önerilen miktarda tüketimi kilo vermeye ve bağırsak sisteminin düzenlenmesine yardımcı oluyor." yorumunda bulundu.