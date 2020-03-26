Medipol'den kamuoyuna duyuru - Son Dakika

Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, bazı yayın organlarında Medipol'le ilgili yapılan haberlere ilişkin, "Hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir." açıklamasında bulundu.

Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamayla, bazı yayın organlarında Medipol hakkında yapılan "zorunlu izin" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Medipol olarak tıbbi ve idari kadrolarıyla hastaların teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak üzere sağlık sunumu hizmetlerinde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşatmadan, gerekli hijyen koşullarını gözeterek çalıştıklarını ifade eden Yiğitbaşı, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda tüm önlemleri alarak 7/24 görev başında olduklarını kaydetti.

"İdari ve destek hizmetlerimiz için esnek çalışma yöntemleri uygulanmakta"

Yiğitbaşı, tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan koronavirüsüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 bulaş riskini en aza indirgemek için sağlık kurumlarımızda bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetini hiçbir şekilde aksatmadan, Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı genelgesinde ve diğer çalışma mevzuatında öngörüldüğü şekilde sürdürüyoruz. Bu bağlamda tıbbi hizmetler dışında çalışan idari ve destek hizmetlerimiz için bu birimlerdeki ihtiyacı karşılayacak asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir."

Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyona en fazla ihtiyaç duydukları şu dönemde yapılan yanlış bilgilendirmeleri kınadıklarını belirten Yiğitbaşı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bazı basın organlarında, özellikle de sosyal medyada, kurumsal tavrımızın aksi yönünde yer alan birtakım maksatlı, kasıtlı ve önyargılı yayınların tamamen gerçek dışı olduğunu, kurumlarımızı yıpratmaya yönelik bu tür yayın ve paylaşımlar ve bunların sahipleri hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine sunuyoruz."