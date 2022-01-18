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Medipol'den yabancı hastalara yerli destek - Son Dakika

Medipol'den yabancı hastalara yerli destek

18.01.2022 10:16
Medipol'den yabancı hastalara yerli destek

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün, "Mevcutta sağlık turizmi hastalarımıza sunduğumuz tüm imkanları ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu hastalarımız için de daha uygun şartlarda sunacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün, "Mevcutta sağlık turizmi hastalarımıza sunduğumuz tüm imkanları ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu hastalarımız için de daha uygun şartlarda sunacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu hastane, başta ABD ve Avrupa olmak üzere Balkan bölgesi, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Avrupa olmak üzere yılda 115 ülkeden 35 binin üzerinde sağlık turistine hizmet sunuyor.

Sağlık turizmi kapsamında önemli bir role sahip olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu hastalar için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

"Büyük bir kısmı SGK'lı hastaların imkanlarına sahip değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu hastaların sağlık turisti olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, bu hasta grubu için başlattıkları sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi verdi.

Üstün, Türkiye'nin şu anda sağlık turizmi kapsamında dünyada başı çeken ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerimizin teknolojik ve uzmanlık anlamında bu kadar ileride olmasının buna önemli bir katkısı var ve sağlık turizmi kapsamında birçok ülkeye yakınlığımız bilindiği üzere önemli bir faktör. Bu çerçevede ülkemiz ağırladığı sağlık turisti anlamında iyi bir noktada. Aynı zamanda ülkemizde gerek öğrenci gerekse yabancı sermayeli birçok şirket çalışanı olan yabancı uyruklu kişilerde ikamet etmekte. İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre İkamet İzni ile ülkemizde toplam 1 milyon 243 bin 384 kişi yaşıyor. Bunların 1 milyona yakını Kısa Dönem İkamet İzni ile 90 bin 898'i Öğrenci İkamet İzni ile 90 bine yakını Aile İkamet İzni ile ve 146 bin 709 kişi ise diğer (Uzun dönem ikamet, insani ikamet, insan ticareti mağduru ikamet izni) ikamet izinleri ile yaşamakta. Sadece İstanbul'da 645 bin 978 yabancı uyruklu kişi ikamet etmekte. Bu kişilerin bir kısmı SGK'lı olarak Türk vatandaşları gibi sağlık hizmetlerinden yararlanırken, büyük bir kısmı ise böyle bir imkana sahip değil."

33 farklı dilde hizmet sunuluyor

Uygar Üstün, birçok kurum tarafından sağlık turisti kategorisinde değerlendirilen bu hasta grubunun aslında bu kategorinin dışında tutulması gerektiğine işaret ederek, "Biz kurumumuzda sağlık hizmeti sunduğumuz bu hasta grubunun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu hastalarımızı sağlık turizmi hasta kategorisinin dışında tutmaktayız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın verileri değerlendirildiğinde önemli bir hasta grubunu oluşturan bu kitlenin sağlık hizmetlerine erişimindeki süreçlerini analiz ederek bir çalışma başlattıklarını aktaran Üstün, bu kapsamda konsolosluklar, dernekler, oteller, okullar gibi kurumlar ile çalışmalar başlatarak yabancı uyruklu misafirlerin daha iyi bir hizmet alabilmesi adına girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Üstün, şunları kaydetti:

"Bu hasta grubunun belki de büyük bir kısmı kendi dilinde ihtiyacını giderebilecek bir hizmete bile erişemiyor. Bu gibi süreçleri de değerlendirdiğimizde Uluslararası Hasta Hizmetleri departmanı olarak profesyonel bir organizasyon ile halihazırda 250 kişilik uluslararası ekibimiz ve 33 farklı dilde sunduğumuz hizmetten bu hasta grubunun da faydalanması gerektiği sonucuna vardık. Mevcutta sağlık turizmi hastalarımıza sunduğumuz tüm imkanları ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu hastalarımız için de daha uygun şartlarda sunacağız. Kamusal nitelik taşıyan ve dışsallık içeren sağlık hizmetlerinin sunumu için oluşturduğumuz yeni projemizi mümkün olan en geniş kitleye duyurmayı hedefliyoruz."

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık turizmi, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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